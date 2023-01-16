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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Лидеры ЕС обсудят создание суверенного фонда для инвестиций в стратегические отрасли

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике
Шарль Мишель
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Участники внеочередного саммита Евросоюза 9-10 февраля будут обсуждать в Брюсселе вопросы экономики, сообщил на пресс-конференции председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"На нашем заседании Европейского совета в феврале мы сосредоточимся на экономике, потому что нам нужно послать четкий сигнал о том, что мы будем делать для защиты нашей промышленной базы. Крайне важно, чтобы ЕС оставался привлекательным местом для инвестиций, инноваций и производства. Энергетический кризис, инфляция и усиление глобальной конкуренции сказываются на нашей экономике", - сказал он.

Мишель напомнил, что в декабре 2022 года европейские лидеры поручили Еврокомиссии подготовить к концу января предложения о четырех аспектах укрепления экономики Евросоюза.

Во-первых, предлагается изучить, как применяются в ЕС правила государственной помощи и как можно их "адаптировать к новым геополитическим вызовам".

"Сегодня мы, действительно, отмечаем 30-летие единого рынка. Это большое достижение. Мы все хотим сохранить равные условия игры, но нам также нужен единый рынок, который будет ориентирован на будущее", - сказал Мишель.

Во-вторых, по его словам, назрела "необходимость гибкости в использовании существующих фондов ЕС".

Еще один аспект - это солидарность, так как не все государства-члены ЕС имеют равные финансовые возможности, поэтому солидарность должна приниматься во внимание при любых вносимых в экономику изменениях.

"Наконец, в феврале нам нужно обсудить идею суверенного фонда Европейского союза, инвестирующего в стратегические области, даже если цель является скорее среднесрочной или долгосрочной", - отметил Мишель.

"Экономический пакет является первой важной темой для Европейского совета, но в повестке дня будет еще одна сложная и важная тема: миграция. Мы обсудим конкретные вопросы и поработаем над областями, где мы можем добиться реального прогресса. Мы должны найти эффективный и ответственный подход. Мы сосредоточимся на внешнем измерении миграции, на защите внешних границ и на политике возврата (мигрантов)", - сообщил председатель Евросовета.

Он заверил, что ЕС продолжит "оказывать мощную военную, финансовую, дипломатическую и политическую поддержку Украине и украинскому народу".

Евросоюз Шарль Мишель Еврокомиссия Украина
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