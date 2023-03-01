Новым главой Uniper станет Майкл Льюис

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет немецкой энергетической компании Uniper SE принял решение назначить Майкла Льюиса новым главным исполнительным директором.

Как говорится в сообщении Uniper, назначение будет официально оформлено позднее. До тех пор временно исполнять обязанности CEO будут финансовый директор Джутта Денгес и операционный директор Хольгер Критц.

Льюис около 30 лет работает в энергетической отрасли, с 2017 года он занимает пост главы британского подразделения E.ON.

Бывший глава Uniper Клаус-Дитер Маубах покинул компанию в конце февраля.