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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Британский премьер-министр посетит Эстонию

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 декабря посетит Эстонию с однодневным визитом, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

В Таллине он встретится с премьер-министром Кайей Каллас и посетит британских военнослужащих, дислоцированных в военном городке в городе Тапа. Британский контингент возглавляет находящийся в Эстонии международный батальон НАТО.

Сунак прибудет в Эстонию из Риги, где примет участие во встрече руководителей стран - участниц Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force -JEF), который возглавляет Британия.

В состав JEF входят также военнослужащие Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции и Норвегии.

Риши Сунак Великобритания Эстония Таллин Кайя Калас Рига JEF
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