Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone с лазерным наведением

Британия поставила Украине улучшенные ракеты Brimstone с лазерным наведением
Британский премьер Риши Сунак с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев
Фото: Ukrainian Presidency via Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением, дальность полета которой вдвое превышает предыдущий вариант, поставленный около полугода назад, сообщило издание The Telegraph.

Стоимость каждой ракеты составляет около 175 тыс. фунтов стерлингов. Благодаря лазерному наведению, обеспечивающему высокую точность, эти ракеты ограничивают вероятность сопутствующего ущерба и поэтому могут быть использованы в населенных пунктах, пишет газета.

The Telegraph напоминает, что британский премьер Риши Сунак в ходе недавнего посещения Киева обещал Украине еще один пакет военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов.

Хроника 24 февраля – 22 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 40 человек погибли при пожаре на заводе в Китае

Число погибших из-за землетрясения в Индонезии превысило 160 человек

В Эстонии задержаны подозреваемые в криптомошенничестве на $575 млн

Военная операция на Украине

МАГАТЭ не выявило непосредственных ядерных угроз после недавних обстрелов ЗАЭС

ООН заявила, что не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

ООН заявила, что не может определить ответственных за обстрелы ЗАЭС

Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения

Байден провел церемонию помилования индеек перед Днем благодарения

Польский суд отменил штраф в $8 млрд "Газпрому" и партнерам по "СП-2"

Польский суд отменил штраф в $8 млрд "Газпрому" и партнерам по "СП-2"

Brent подешевела до $83,55 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

COP27 не нашла поворота с шоссе в климатический ад. Обзор

COP27 не нашла поворота с шоссе в климатический ад. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });