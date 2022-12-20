Фигурантка дела о коррупции в Европарламенте призналась, что просила отца спрятать деньги

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Бывшая заместитель председателя Европарламента (ЕП), греческий депутат Ева Кайли призналась, что обращалась к своему отцу с просьбой спрятать деньги, предположительно, полученные незаконным путем, сообщает издание "Суар" со ссылкой на судебные документы.

При этом издание напоминает, что отец Кайли был задержан на следующий день после начала антикоррупционной операции. В момент задержания он находился в отеле Sofitel в бельгийской столице, у него нашли чемодан, заполненный наличными деньгами.

В Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями катарских интересов. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП, греческий депутат Ева Кайли, находящаяся под стражей до рассмотрения судом меры пресечения.

Катар, который "решительно отвергает" выдвинутые против него обвинения, сожалеет об "оценках, основанных на недостоверной информации в результате утечек".

В Катаре также возмущены тем, что, хотя эмират - не единственное государство, упоминаемое в рамках расследования о коррупции в ЕП, критические атаки в ЕС направлены исключительно против него.