Суд продлил заключение под стражей экс-зампреда Европарламента по делу о коррупции

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Брюсселе постановил в четверг оставить в предварительном заключении лишенную полномочий заместителя председателя Европейского парламента (ЕП) Еву Кайли, подозреваемую в коррупции, сообщили в четверг вечером бельгийские СМИ со ссылкой на федеральную прокуратуру.

Адвокаты евродепутата от Греции просили для нее меру пресечения в виде электронного наблюдения под домашним арестом.

"Бывшего заместителя председателя Европейского парламента подозревают в коррупционных связях с Катаром и Марокко с целью оказания влияния на экономические и политические решения парламента", - написала газета La Libre Belgique.

По данным издания, в ходе закрытого судебного заслушивания Кайли отвергала какую-либо причастность к коррупции и заявила о намерении активно сотрудничать со следствием.

Европейские депутаты голосованием 13 декабря лишили Кайли полномочий заместителя председателя ЕП. Она является одним из четырех взятых под стражу подозреваемых, которым вменяют участие в преступной организации, отмывание денег и коррупцию.

Со ссылкой на судебный источник СМИ сообщали, что в ходе обыска в брюссельской квартире Кайли были обнаружены сумки со 150 тыс. евро. По утверждению адвокатов, она была не в курсе существования этих денег, которые якобы принадлежат ее спутнику, "предавшему ее доверие". Он также находится в предварительном заключении. Под арест на 48 часов был взят и отец подозреваемой, у которого в Брюсселе обнаружили чемодан, набитый банкнотами на сумму в 750 тыс. евро.

В рамках следствия, которое проводят бельгийские власти, прошло 20 обысков 9 и 12 декабря, в том числе в помещениях Европейского парламента.