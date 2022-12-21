США предоставят Украине ЗРК Patriot в рамках нового пакета помощи на $2 млрд

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду объявит о выделении около $2 млрд на помощь Украине, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что в рамках этого нового пакета помощи США предоставят Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, а также проведут обучение украинских военнослужащих для использования этой системы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит США и проведет переговоры с американским лидером Джо Байденом.