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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Зеленский прибудет в США в среду, посетит Белый дом и Конгресс

Зеленский прибудет в США в среду, посетит Белый дом и Конгресс
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон в среду, в ходе своего визита он побывает в Белом доме и Конгрессе США, говорится в сообщении Белого дома.

"По приглашению президента Байдена президент Зеленский прибудет в Вашингтон завтра и посетит Белый дом, после чего поднимется на Капитолийский холм", - говорится в записи онлайн-брифинга, который прошел во вторник.

Согласно данным, оглашенным на брифинге, ожидается, что Байден поприветствует Зеленского в Белом доме, где пройдет двусторонняя встреча президентов. Затем они проведут пресс-конференцию, после этого Зеленский выступит в Конгрессе США. Президент Украины пробудет в США несколько часов, после чего вернется на родину.

Отмечается, что данный визит подчеркнет приверженность США Украине.

Владимир Зеленский Украина США
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