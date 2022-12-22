Очередной судебный процесс по отсрочке тюремного наказания Саакашвили состоится 29 декабря

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Очередной судебный процесс в Тбилисском городском суде по делу о возможной отсрочке тюремного наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в связи с ухудшением его здоровья назначен на 29 декабря.

В четверг на процессе на несколько минут состоялось дистанционное включение в судебное заседание Саакашвили, но он отказался от дальнейшего участия в связи с состоянием здоровья.

На процессе в четверг в суде заслушали американского врача-психиатра Эрика Голдсмита, который в августе осмотрел Саакашвили в клинике "Вивамед" в Тбилиси и представил свое заключение. По мнению врача, у Саакашвили симптомы быстроразвивающейся деменции на фоне отравления тяжелыми металлами.

Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил на процессе, что, согласно грузинскому законодательству, диагнозы, поставленные Саакашвили, требуют его освобождения от исполнения тюремного наказания или его отсрочки.

Между тем представители властей Грузии заявили журналистам, что Саакашвили симулирует болезни.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори. С 12 мая Саакашвили перевели на лечение в клинику "Вивамед", где он находится в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.