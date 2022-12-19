Врач сообщила о ртути, мышьяке и свинце в анализах Саакашвили

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Большинство тяжелых диагнозов и состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили связаны с отравлением, заявила в понедельник журналистам руководитель грузинского неправительственного медицинского центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

"В крови, волосах и ногтях Михаила Саакашвили обнаружены ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Скорее всего, мы имеем дело с неизвестным, сложным химическим или радиоактивным соединением", - сказала Джишкариани.

Она и сотрудники ее центра в течение нескольких месяцев независимо от медиков клиники "Вивамед" наблюдают за состоянием здоровья Саакашвили.

Джишкариани отметила, что экс-президенту необходимо срочно провести дезинтоксикацию организма, но в медучреждениях Грузии сделать это невозможно.

По ее словам, на судебном процессе 22 декабря по делу о возможной отсрочке тюремного заключения Саакашвили в связи с тяжелым состоянием здоровья предполагается заслушать двух американских врачей, осмотревших экс-президента в клинике "Вивамед".

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября прошлого года. Через несколько дней его задержали в Тбилиси, после чего поместили в тюрьму в городе Рустави, где он объявил голодовку. В ноябре того же года его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Позже Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку. 12 мая текущего года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и в настоящее время.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание она считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.