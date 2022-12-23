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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Что случилось этой ночью: пятница, 23 декабря

Одобрение проекта бюджета США Сенатом, готовность США помочь Китаю в борьбе с COVID-19, продление заключения под стражей экс-зампреда Европарламента

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США одобрил проект бюджета в $1,7 трлн на 2023 год. Он включает в себя очередную помощь Киеву в размере около $45 млрд. Теперь законопроект передадут в Палату представителей для одобрения, затем его должен будет подписать Джо Байден.

- США выразили готовность помочь Китаю взять под контроль ситуацию с COVID-19. Американская администрация согласна передать КНР партию вакцин. В США считают, что рост заболеваемости коронавирусом в Китае в итоге отражается на глобальной экономике.

- Суд продлил заключение под стражей экс-зампреда Европарламента по делу о коррупции. Адвокаты Евы Кайли просили для нее меру пресечения в виде электронного наблюдения под домашним арестом.

- Курс начальной военной подготовки появится в школах РФ с 1 сентября 2023 года. Школьники будут изучать строевую подготовку, оружие, действия в современном стрелковом бою, средства индивидуальной защиты и различные вопросы безопасности.

- Основателя обанкротившейся криптобиржи FTX освободили под залог в $250 млн. По условиям соглашения, Сэм Банкман-Фрид должен проживать в доме в Калифорнии. Он также будет находиться под электронным наблюдением.

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