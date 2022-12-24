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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Курды второй день подряд устроили беспорядки в центре Парижа

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники французской полиции в субботу вступили в столкновения с курдскими демонстрантами в центре Парижа, сообщает газета Le Figaro.

Беспорядки, в которых приняли участие сотни человек, прошли близ площади Республики. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и перекрыть вход в несколько станций метро.

Причиной субботней демонстрации стала произошедшая накануне стрельба во французской столице: 69-летний мужчина убил трех курдов и ранил еще нескольких. Вскоре после этого, вечером 23 декабря, близ места происшествия, произошли столкновения между курдами и полицейскими.

Франция Париж
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