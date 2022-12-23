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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Курды устроили беспорядки в Париже

Курды устроили беспорядки в Париже
Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Полиция в Париже вынуждена применить слезоточивый газ против курдов, устроивших беспорядки недалеко от места стрельбы, устроенной 69-летним мужчиной в пятницу на территории курдского культурного центра, сообщает газета Le Figaro.

Издание отмечает присутствие на месте перед полицейским кордоном нескольких сотен человек. Многие из них бросали разные предметы в стражей порядка. Протестующие курды подожгли мусор. Манифестанты выкрикивали обвинения против турецкого руководства. Властям пришлось вызывать силовое подкрепление, включая подразделение для подавления массовых беспорядков.

По данным телеканала BFMTV, пятеро полицейских ранены. Проведены задержания среди протестующих.

Президент Эммануэль Макрон написал в твиттере, что "курды Франции стали объектом чудовищного нападения в самом сердце Парижа". Он выразил соболезнования семьям жертв и пострадавших.

Как ранее сообщалось, мужчина открыл стрельбу, в результате которой три курда погибли и трое получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Стрелявший был задержан полицией.

Франция
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