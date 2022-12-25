Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек
Фото: Katie McTiernan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 23 человека погибли в США в результате зимнего шторма, который принес в восточную часть страны мороз, ветер и снегопад, сообщает NBC News.

По данным сервиса для отслеживания рейсов FlightAware.com, около 3,3 тыс. рейсов в США были отменены, еще около 7,6 тыс. задержаны.

Непогода также обесточила десятки тысяч домохозяйств в восточных штатах. Из данных портала PowerOutrage.us следует, что без света остаются более 200 тысяч человек в штатах Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Более половины всех отключений зарегистрировано в Мэне - более 100 тыс.

Ранее сообщалось о 15 погибших в США в результате непогоды.

Резкое похолодание и снежные бури накрыли на этой неделе на ряд регионов США - от тихоокеанского Северо-Запада до Новой Англии и побережья Мексиканского залива, а также Канаду. Сложные погодные условия, которые, как ожидается, сохранятся до 26 декабря.

США Мэн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Почти 30 человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче в Египте

Христиане западных стран отмечают Рождество

Христиане западных стран отмечают Рождество
Афганистан во власти талибов

"Талибан" запретил афганским женщинам работать в НКО

В ходе беспорядков в Париже задержаны 11 курдов, ранены более 30 полицейских

В Афганистане разогнали митинг против запрета на обучение женщин

Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник

Паломники со всего мира прибывают в Вифлеем в рождественский сочельник

Китай раскритиковал американский оборонный бюджет на 2023 год

В США отменили тысячи рейсов в преддверии Рождества из-за непогоды

В США отменили тысячи рейсов в преддверии Рождества из-за непогоды

Что случилось этой ночью: суббота, 24 декабря

Алиев заявил Макрону, что Армения "продолжает оккупацию восьми азербайджанских сел"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });