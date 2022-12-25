Число жертв зимнего шторма в США превысило 20 человек

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - По меньшей мере 23 человека погибли в США в результате зимнего шторма, который принес в восточную часть страны мороз, ветер и снегопад, сообщает NBC News.

По данным сервиса для отслеживания рейсов FlightAware.com, около 3,3 тыс. рейсов в США были отменены, еще около 7,6 тыс. задержаны.

Непогода также обесточила десятки тысяч домохозяйств в восточных штатах. Из данных портала PowerOutrage.us следует, что без света остаются более 200 тысяч человек в штатах Северная Каролина, Вирджиния, Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Более половины всех отключений зарегистрировано в Мэне - более 100 тыс.

Ранее сообщалось о 15 погибших в США в результате непогоды.

Резкое похолодание и снежные бури накрыли на этой неделе на ряд регионов США - от тихоокеанского Северо-Запада до Новой Англии и побережья Мексиканского залива, а также Канаду. Сложные погодные условия, которые, как ожидается, сохранятся до 26 декабря.