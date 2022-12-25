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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

В Турции заявили о вывозе из Украины более 15 млн т продукции по "зерновой сделке"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 15 млн тонн продукции сельского хозяйства экспортировали из Украины за время действия "зерновой сделки", заявил в воскресенье министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"По словам министра, с первого августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов. Всего по "зерновому коридору" транспортировали 15 млн 80 тыс. тонн 13 разновидностей агропродукции, сказал он", - передает "Анадолу".

Караисмаилоглу отметил, что 44% поступившей с Украины продукции отправляли в страны Европы, 29% - в страны Азии, 15% - в Турцию и 12% - в государства Африки.

22 июля в Стамбуле при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Турция
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