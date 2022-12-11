Путин и Эрдоган обсудили энергетические проекты, "зерновую сделку", Украину и Сирию

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

"Подробно обсуждены вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях. В частности, отмечен рекордный рост товарооборота. Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового "хаба", - говорится в сообщении.

Также рассмотрен ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. "Эта сделка носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для соответствующих поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран", - сказали в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, "Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины".

Президенты также затронули проблематику сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года.

"Оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран будут поддерживать в этой связи тесные контакты", - отметили в пресс-службе.

Ранее в воскресенье о телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщило агентство Anadolu.