Южнокорейские военные извинились за то, что не смогли перехватить беспилотники КНДР

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные во вторник попросили прощение у общественности за то, что не смогли сбить беспилотники КНДР, пять из которых нарушили накануне воздушное пространство страны, сообщает "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

"Мы сожалеем, что хотя наши военные засекли эти беспилотники и отследили их полет, они не смогли их уничтожить", - говорится в заявлении Объединенного комитета.

В комитете признали, что военным не хватило готовности противостоять угрозам со стороны северокорейских БПЛА, но также пообещали мобилизовать силы для устранения этой опасности, развернуть силы обнаружения и поражения беспилотников, скорейшим образом сформировать подразделение собственных беспилотников для наблюдения и разведки за неприятелем.

КНДР в понедельник отправила пять беспилотников через демаркационную линию в Южную Корею, и одному из них удалось пролететь над северными районами Сеула. Беспилотник, который пролетел над Сеулом, вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.

В свою очередь южнокорейское командование подняло в воздух истребители и вертолеты, чтобы уничтожить эти объекты. При этом, по некоторым данным, вертолеты выпустили до 100 снарядов в беспилотники, но не смогли сбить их.

Во вторник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал усилить возможности военных по наблюдению и разведке в связи с такими действиями КНДР. "Мы укрепим наши возможности наблюдения и разведки, внедрив передовые беспилотные летательные аппараты-невидимки", - отметил он.