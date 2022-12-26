Северокорейский беспилотник пролетел над Сеулом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Один из пяти беспилотников, которые КНДР запустила 26 декабря через демаркационную линию в Южную Корею, пролетел над северными районами Сеула, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Остальные БПЛА курсировали над островом Канхвадо у западного побережья Южной Кореи. По данным агентства, беспилотник, который пролетел над Сеулом, вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.

Южнокорейское командование подняло в воздух истребители и вертолеты, чтобы сбить эти объекты. При этом, по некоторым данным, вертолеты выпустили до 100 снарядов в беспилотники, но не смогли сбить их. Один из южнокорейских самолетов KA-1 упал в 140 км к востоку от Сеула по неизвестной причине, оба пилота катапультировались, передает "Ренхап". Операция против беспилотников продолжается.

Неизвестно, оснащены ли они вооружением.

В ответ на действия КНДР южнокорейские военные направили собственные беспилотники и личный состав в пограничные с КНДР районы. В Объединенном комитете отметили, что Южная Корея послала часть БПЛА в воздушное пространство КНДР для разведки и съемки северокорейских военных объектов.

Сеул сообщал о появлении северокорейских беспилотников к югу от демаркационной линии в 2014 и в 2017 годах.

По мнению аналитиков, у КНДР около тысячи беспилотников, которые должны уравновешивать превосходство ВВС Южной Кореи над северокорейской авиацией, и кроме того, Пхеньян использует БПЛА для разведки. По словам экспертов, отправка КНДР и Южной Кореей беспилотников друг к другу, вероятно, нарушила как межкорейское военное соглашение от 2018 года о снижении напряженности, так и условия перемирия, положившего конец Корейской войне 1950 - 1953 годов.