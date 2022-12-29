Южная Корея проведет в четверг учения по противодействию северокорейским беспилотникам

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные намерены провести в четверг учения для отработки действий на случай потенциальных новых атак северокорейских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Южную Корею, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на официальных представителей Сеула.

Учения, как ожидается, "будут сосредоточены на мобилизации армейских вертолетов, самолетов ВВС и устройств обнаружения для комплексной операции, основанной на сценариях проникновения БПЛА с Севера", отмечается в сообщении.

В опубликованном накануне среднесрочном плане Минобороны Южной Кореи говорится, что планируется в течение следующих пяти лет потратить в общей сложности более $440 млн на ряд проектов по борьбе с беспилотниками, включая развертывание системы лазерного оружия.

Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских ВС также изложил планы активного использования ударных средств, проведения регулярных учений и внедрения платформ, способных сбивать беспилотники, не причиняя ущерба гражданскому населению.

Агентство, ссылаясь на информацию офиса главы государства, сообщило, что президент страны Юн Сок Ель должен в четверг посетить государственное агентство оборонных исследований, чтобы проверить состояние дел с разработкой БПЛА и ракет. Он, как пишет "Ренхап", должен заявить "о приверженности военных решительному реагированию на северокорейские провокации, подчеркнув при этом, что наказание и возмездие являются сильнейшим средством сдерживания".

Как сообщалось, КНДР в понедельник отправила пять беспилотников через демаркационную линию в Южную Корею, и одному из них удалось пролететь над северными районами Сеула. Беспилотник, который пролетел над Сеулом, вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.

В свою очередь южнокорейское командование подняло в воздух истребители и вертолеты, чтобы уничтожить эти объекты. При этом, по некоторым данным, вертолеты выпустили до 100 снарядов в беспилотники, но не смогли сбить их.

Южнокорейские военные во вторник извинились перед общественностью за то, что не смогли сбить БПЛА.