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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Для прибывающих в Гонконг из-за рубежа отменят обязательные тесты на COVID

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Лица, прибывающие из-за рубежа в специальный административный район Китая Гонконг, теперь не должны будут сдавать тест на COVID-19, сообщает в среду Channel News Asia со ссылкой на главу администрации Гонконга Джона Ли.

Также гонконгские власти отменяют требования иметь документ о вакцинации для посещения общественных мест.

Ранее в отношении путешественников, приехавших в Гонконг из-за рубежа, перестали действовать ограничения на перемещения по району.

В минувшую субботу Джон Ли объявил, что границы между материковым Китаем и Гонконгом откроются к середине января.

Издание напоминает, что в Гонконге в силе все еще остается обязательное ношение масок в местах большого скопления людей.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означает с целью ограничения распространения вируса применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми.

Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваемости и числа случаев летального исхода.

В свою очередь, власти Японии с 30 декабря обяжут всех прибывающих из Китая сдавать тест на коронавирус из-за роста в КНР случаев заражения COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 28 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Китай Гонконг
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