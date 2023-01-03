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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Южная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и Гонконга

Южная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и Гонконга
Станция тестирования на COVID-19 в международном аэропорту Инчхон
Фото: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Южная Корея потребует отрицательный результат теста на COVID-19 от прибывающих из Гонконга и Макао, сообщает Yonhap.

Согласно корейскому агентству по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), начиная с субботы, жители Гонконга и Макао должны показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус перед посадкой на рейсы в Южную Корею.

Ранее, в понедельник, Сеул ввел требования обязательного тестирования на коронавирус для прибывающих из Китая.

Начиная с четверга, граждане Китая должны будут проходить ПЦР-тест в течение 48 часов до своего прибытия в Южную Корею или тест на антиген в течение 24 часов до своего прибытия.

Южная Корея активизирует антивирусные усилия на фоне опасений относительно распространения нового субварианта omicron.

Сеул следит за развитием событий, связанных с новым субвариантом omicron XBB 1.5, который в последнее время быстро распространяется по всему миру.

Как сообщила KDCA, первый случай XBB 1.5 был обнаружен в стране 8 декабря, и на данный момент выявлено в общей сложности 13 заболевший.

С 2020 года Китай придерживался политики "нулевой терпимости" к COVID-19, что означало применение таких мер, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако в декабре власти КНР отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Китайские власти с 8 января планируют отменить обязательный карантин для прибывающих в страну. Администрация Гонконга также намерена с 8 января отказаться от подобных карантинных мероприятий при поездках между этим специальным административным районом и материковым Китаем.

Хроника 09 января 2020 года – 03 января 2023 годаПандемия коронавируса
Южная Корея Китай Макао Гонконг Коронавирус
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