В Японии с 30 декабря начнут тестировать на COVID-19 приезжающих из Китая

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Японии с 30 декабря обяжут всех прибывающих из Китая сдавать тест на коронавирус из-за роста в КНР случаев заражения COVID-19, передает во вторник Japan Times со ссылкой на японского премьера Фумио Кисиду.

"Премьер заявил, что всем путешественникам из Китая, в том числе тем, кто в течение прошедших семи дней был на территории материкового Китая, нужно будет по прибытии в Японию пройти тест на COVID-19", - информирует издание.

В случае положительного результата анализов необходимо будет уйти на семидневный карантин в специально отведенных учреждениях.

Кисида также сказал, что власти начнут контролировать количество авиарейсов из Китая с целью предотвратить в Японии всплеск заражений COVID-19.

С 2020 года власти Китая придерживались политики "нулевой терпимости" к COVID-19: это означало, что с целью ограничения распространения вируса применялись такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными людьми. Однако ранее в декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.

Накануне издание South China Morning Post сообщало, что в Китае в начале января смягчат ограничительные меры, введенные ранее для борьбы с распространением COVID-19. Госкомиссия КНР по здравоохранению приняла решение понизить угрозу заболевания COVID-19 c самой высокой - "А" - до "Б". Категорию "А" ввели еще в 2020 году.

В рамках этого решения с 8 января 2023 года прибывающим в Китай не нужно будет отправляться в обязательном порядке на карантин: эта мера останется в силе только для тех, у кого выявлен COVID-19.