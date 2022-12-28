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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Тирасполь раскритиковал поправки к УК Молдавии об ответственности за сепаратизм

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Администрация Приднестровья считает, что внесение в законодательство Молдавии поправок об уголовной ответственности за сепаратизм может негативно повлиять на переговорный процесс, заявил журналистам главный переговорщик Тирасполя Виталий Игнатьев.

Речь идет о принятых в первом чтении поправках в Уголовный кодекс, касающихся наказания за сепаратизм и подрыв территориальной целостности Молдавии, а также введении в УК понятий "антиконституционный субъект", "незаконная информационная структура", и о введении уголовной ответственности за создание антиконституционных органов.

"Приднестровский МИД по официальным каналам уже потребовал от молдавской стороны исчерпывающих разъяснений по поводу этого документа. Мы направили официальный запрос по поводу нового законопроекта в адрес политического представителя Молдавии Олега Серебряна. Мы потребовали от молдавской стороны дать исчерпывающее объяснение тем изменениям в УК, которые могут быть приняты. Мы видим в них очень серьезную угрозу миру, безопасности и переговорному процессу", - сказал Игнатьев.

Он считает, что этот законопроект направлен, в первую очередь, против Приднестровья.

"Мы рассчитываем, что благоразумие восторжествует. Молдавские парламентарии взвешенно подойдут к рассмотрению этого закона, и он не будет принят во втором чтении, чтобы выстраивать дружеские отношения с Приднестровьем, иметь возможность выполнять те договоренности, которые уже приняты", - заявил Игнатьев, но добавил, что не исключает принятия ответных мер, если закон будет принят.

Молдавия Приднестровье Кишинев. Тирасполь Виталий Игнатов Олег Серебрян
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