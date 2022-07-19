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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Лидер Приднестровья предложил подписать заявление о гарантиях мира и безопасности

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что обратится ко всем участникам переговоров в формате "5+2" с предложением разработать и подписать совместное заявление о гарантиях мира и безопасности Приднестровья.

Он объявил об этом на встрече с послом по особым поручениям МИД России Виталием Тряпицыным, который является спецпредставителем России в процессе приднестровского урегулирования.

"Пусть все его подпишут, раз говорят о мире. Пусть поставят свою подпись, и тем самым, гарантируют мир на нашей земле. Пусть все говорящие о мире подкрепят свое желание подписью, - сказал Красносельский. - Если отсутствует возможность работы формата "5+2", должны быть контакты "1+1". Есть политические представители, есть президент, есть иные должностные лица Молдавии, которые должны говорить, должны вырабатывать компромиссные решения по тем вопросам, которые на сегодняшний день не решаются. Переговорная повестка хорошо всем известна и сохраняет актуальность".

По его словам, многие аспекты спорных вопросов необходимо рассматривать "в новом свете после подачи Молдавией заявки на членство в Евросоюз".

"Векторы Молдавии и Приднестровья разнополярны", - отметил он.

Тряпицын назвал положение дел в переговорном процессе "сложным", отметив, что "диалог буксует, работа формата "5+2" уже длительное время находится на паузе".

В формате урегулирования "5+2" участвуют Кишинев, Тирасполь, а также Россия, Украина и ОБСЕ как посредники. Евросоюз и США выступают как наблюдатели.

Приднестровье Вадим Красносельский Молдавия Тирасполь Кишинев Евросоюз Виталий Тряпицын МИД
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