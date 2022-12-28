Премьер-министр Белоруссии заявил об адаптации экономики страны к санкциям

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что экономика страны адаптировалась к санкциям, передает "БелТА".

"Шоковое воздействие, которое, возможно, было на первом этапе на отдельные отрасли экономики, уже прошло. Экономика адаптировалась к ситуации" - сказал он на заседании наблюдательного совета Банка развития Республики Беларусь. - В тех же условиях, в которых работали в этом году, будем работать, очевидно, и в следующем".

"Несмотря на вполне ожидаемое снижение ВВП в этом году, есть и существенные позитивные сдвиги. Благодаря принятым на уровне правительства мерам удалось остановить разгон инфляции, сейчас мы наблюдаем дефляционные процессы. Ожидаю, что по итогам года мы удержимся в коридоре 13%. Идем примерно вровень с Россией", - добавил Головченко.