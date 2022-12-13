Белстат сообщил о дефляции в ноябре в Белоруссии в 1,1%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии потребительские на фоне ужесточения госрегулирования снижаются второй месяц подряд - в ноябре помесячное снижение составило 1,1% после уменьшения на 1% в октябре и роста на 0,9% в сентябре, сообщил Национальный статистический комитет страны (Белстат).

Годовая инфляция в ноябре (относительно показателя ноября 2021 года) продолжила замедляться и составила 13,3% против 15,2% в октябре, 17,4% в сентябре, 17,9% в августе и 18,1% в июле.

Рост потребительских цен в январе-ноябре замедлился до 12,4% с 13,6% в январе-октябре и 14,8% по итогам девяти месяцев.

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) с начала года составила 13,9% (в январе-октябре 16%), в ноябре цены снизились на 1,8% после уменьшения на 1,4% в октябре.

Цены на продовольственные товары за январь-ноябрь возросли на 13% (в ноябре снижение на 0,6%), на непродовольственные - на 14,2% (снижение на 2,2%), услуги подорожали на 8,8% (снижение на 0,4%).

В связи с ускорением роста цен на продукты в сентябре белорусские власти с 5 октября заморозили розничные цены на неопределенный срок, а затем ввели жесткую систему госрегулирования цен практически на все потребительские товары и услуги. Кроме того, по требованию госорганов цены на ряд товаров были административно снижены.

В 2021 году в Белоруссии сложился самый высокий уровень инфляции за последние пять лет - 9,97%. Ее резкий рост начался в 2020 году, когда потребительские цены выросли на 7,4%. В 2019 году инфляция в республике была 4,7%.

На 2022 год белорусские власти ставили цель замедления инфляции до 6%. С середины прошлого года в стране сохранялась система жесткого госрегулирования цен на основные продовольственные и непродовольственные товары - ценовое регулирование распространялось более чем на 50% потребительских товаров.

По прогнозу Нацбанка, инфляция в этом году не превысит 15,5%.

Целевой прогноз правительства на 2023 год предусматривает замедление темпов инфляции до 7-8%.