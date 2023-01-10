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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Фон дер Ляйен пригрозила Минску новыми санкциями за поддержку России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ЕК ввести новые санкции против Белоруссии и Ирана за то, что они военными средствами поддерживают действия России.

"Мы намерены выступить с новым пакетом санкций против Беларуси", - сказала она на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

При этом она в очередной раз пообещала продолжать поддерживать Украину.

Столтенберг, Мишель и фон дер Ляйен подписывают декларацию о сотрудничестве ЕС-НАТО.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Белоруссия Иран Украина
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