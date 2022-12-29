Президент Южной Кореи после пролета беспилотников КНДР потребовал заняться вопросом ПВО

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после полетов 26 декабря северокорейских беспилотников над страной приказал изучить состояние обороны ее воздушного пространства.

"В четверг Юн Сок Ёль потребовал всесторонним образом оценить военные системы реагирования не только на северокорейские беспилотники, но и на любые объекты, нарушающие воздушное пространство Южной Кореи, а также потребовал быстро устранить недочеты", - передает "Рёнхап" со ссылкой на президентский офис.

"В ответ на попытки Северной Кореи усилить ассиметричную военную мощь, мы также должны провести комплексный обзор планов укрепления нашего военного потенциала", - сказал президент.

Он дал наставление руководству Минобороны не бояться новых провокаций КНДР лишь из-за того, что Пхеньян обладает ядерным оружием.

Также в администрации президента сообщили, что правительство решило создать подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приобретать "беспилотники-невидимки", усилить средства борьбы против беспилотных летательных аппаратов.

КНДР в понедельник отправила пять беспилотников через демаркационную линию в Южную Корею, и одному из них удалось пролететь над северными районами Сеула. Беспилотник, который пролетел над Сеулом, вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров. Во вторник южнокорейские военные извинились перед общественностью за то, что не смогли сбить БПЛА.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные намерены провести в четверг учения для отработки действий для реагирования на случай новых возможных инцидентов с северокорейскими БПЛА.

Накануне Минобороны Южной Кореи обнародовал планы развития военного потенциала страны на 2023 - 2027 годы. В частности, военные будут развивать средства борьбы с беспилотниками, включая лазерное оружие.