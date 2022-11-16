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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Пентагон не видит причин сомневаться в версии Польши об инциденте с ракетой

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В США не видят причин для сомнений в выводах Польши о том, что на ее территорию упала, скорее всего, украинская ракета, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы все еще собираем информацию, но мы не видим никаких данных, которые бы противоречили предварительным оценкам президента Дуды о том, что взрыв с наибольшей вероятностью стал результатом работы украинской системы ПВО, и что украинская ракета, к сожалению, упала в Польше", - сказал он.

Остин призвал воздержаться от спекуляций на данную тему до завершения расследования инцидента.

Накануне вечером польское радио сообщило о попадании ракеты в зерносушилку в населенном пункте Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Министерство обороны России заявило, что российские военные не наносили удары по целям рядом с украинско-польской границей.

Хроника 24 февраля – 16 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Польша Украина США Пентагон Анджей Дуда Минобороны Ллойд Остин Пшеводув
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