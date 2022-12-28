Папа Франциск попросил молиться за тяжелобольного Бенедикта XVI

Папа римский Франциск приветствует Бенедикта XVI в Ватикане Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск сообщил, что его предшественник Бенедикт XVI тяжело болен, и попросил за него молиться, передает BFMTV.

Он сказал, что это должна быть особая молитва и что нужно просить господа послать ему утешение и поддержать его.

Эту просьбу Франциск высказал вскоре после того, как навестил своего предшественника, который остался жить в Ватикане после отставки.

Пресс-служба Святого престола вскоре подтвердила, что состояние Бенедикта XVI в последние часы ухудшилось, что связано с его преклонным возрастом. Представитель Ватикана Маттео Бруни заверил, что состояние понтифика на покое постоянно контролируют врачи, передает АР.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) стал первым папой за 600 лет, покинувшим свое место добровольно. Он принял это решение в феврале 2013 года, сославшись на слабое здоровье. Сейчас Бенедикту 95 лет.