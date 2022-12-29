Минобороны Украины готово расследовать падение ракеты на территорию Белоруссии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Украины заявило, что готово расследовать инцидент с ракетой, упавшей 29 декабря на территории Белоруссии.

"Украинская сторона, сохраняя безусловное право защищать собственное небо, при этом готова провести в Украине объективное расследование инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси", - говорится в пресс-релизе.

Утром в четверг силы ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету в Брестской области, сообщила ранее белорусская сторона. Ее обломки нашли в поле у деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Предварительно установлено, что это была ракета С-300, выпущенная с территории Украины, уточнили в Минобороны.

В связи со случившимся в МИД Белоруссии вызвали посла Украины.