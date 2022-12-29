Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Минобороны Украины готово расследовать падение ракеты на территорию Белоруссии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Украины заявило, что готово расследовать инцидент с ракетой, упавшей 29 декабря на территории Белоруссии.

"Украинская сторона, сохраняя безусловное право защищать собственное небо, при этом готова провести в Украине объективное расследование инцидента, произошедшего 29 декабря в небе над территорией Беларуси", - говорится в пресс-релизе.

Утром в четверг силы ПВО Белоруссии сбили украинскую ракету в Брестской области, сообщила ранее белорусская сторона. Ее обломки нашли в поле у деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Предварительно установлено, что это была ракета С-300, выпущенная с территории Украины, уточнили в Минобороны.

В связи со случившимся в МИД Белоруссии вызвали посла Украины.

Украина Белоруссия Минобороны Брестская область С-300 МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Умершие знаменитости

Умер Пеле

Умер Пеле

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });