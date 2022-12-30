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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Боевая часть упавшей в Белоруссии украинской ракеты уничтожена

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии уничтожили боевую часть упавшей на территории республики ракеты, выпущенной с территории Украины, сообщает в пятницу госагентство БелТА.

"Боевая часть упавшей в Беларуси украинской ракеты С-300 сегодня была уничтожена", - говорится в сообщении.

Министерство обороны Белоруссии ранее заявило, что в четверг утром силами войск противовоздушной обороны на территории республики, в Брестской области, была сбита украинская ракета. Обломки ракеты обнаружены на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. В ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной ракете С-300, выпущенной с территории Украины, уточнили в Минобороны.

Украинская сторона уже выразила готовность провести расследование инцидента.

Украина Белоруссия
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