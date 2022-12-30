Суд в Мьянме приговорил Аун Сан Су Чжи еще к семи годам тюрьмы

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Суд Мьянмы признал бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи виновной по делу о коррупции и приговорил ее к семи годам тюрьмы, передает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя судебного ведомства.

"Суд в управляемой военными Мьянме в пятницу признал свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи виновной в коррупции и приговорил ее к семи годам тюремного заключения в рамках очередных уголовных дел против нее", - информирует AP.

В суде разбирались пять дел, связанных с нарушениями антикоррупционного закона. Согласно стороне обвинения, Аун Сан Су Чжи злоупотребила своим положением, что привело к потере государственных средств. Аналогичный приговор вынесли и экс-президенту Вин Мьину.

Подсудимые отвергли обвинения. Ожидается, что в ближайшее время адвокаты Аун Сан Су Чжи подадут апелляцию.

Ранее Аун Сан Су Чжи вынесли обвинительные приговоры по семи другим пунктам обвинения в коррупции, по каждому из которых предусматривают до 15 лет лишения свободы и штраф.

До этого бывшего госсоветника Мьянмы приговорили к заключению по другим статьям, среди которых - нарушение ограничительных мер во время пандемии коронавируса, нарушение закона о гостайне, подстрекательство к мятежу, фальсификация выборов, незаконный импорт и хранение портативных радиостанций. Таким образом, в общей сложности по всем пунктам обвинения бывшего госсоветника Мьянмы теперь приговорили к 33 годам тюрьмы. В настоящее время 77-летняя Аун Сан Су Чжи находится в тюрьме в Нейпьидо.