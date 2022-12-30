Суд в Мьянме приговорил Аун Сан Су Чжи еще к семи годам тюрьмы
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Суд Мьянмы признал бывшего госсоветника страны Аун Сан Су Чжи виновной по делу о коррупции и приговорил ее к семи годам тюрьмы, передает Associated Press (AP) со ссылкой на представителя судебного ведомства.
"Суд в управляемой военными Мьянме в пятницу признал свергнутого лидера страны Аун Сан Су Чжи виновной в коррупции и приговорил ее к семи годам тюремного заключения в рамках очередных уголовных дел против нее", - информирует AP.
В суде разбирались пять дел, связанных с нарушениями антикоррупционного закона. Согласно стороне обвинения, Аун Сан Су Чжи злоупотребила своим положением, что привело к потере государственных средств. Аналогичный приговор вынесли и экс-президенту Вин Мьину.
Подсудимые отвергли обвинения. Ожидается, что в ближайшее время адвокаты Аун Сан Су Чжи подадут апелляцию.
Ранее Аун Сан Су Чжи вынесли обвинительные приговоры по семи другим пунктам обвинения в коррупции, по каждому из которых предусматривают до 15 лет лишения свободы и штраф.
До этого бывшего госсоветника Мьянмы приговорили к заключению по другим статьям, среди которых - нарушение ограничительных мер во время пандемии коронавируса, нарушение закона о гостайне, подстрекательство к мятежу, фальсификация выборов, незаконный импорт и хранение портативных радиостанций. Таким образом, в общей сложности по всем пунктам обвинения бывшего госсоветника Мьянмы теперь приговорили к 33 годам тюрьмы. В настоящее время 77-летняя Аун Сан Су Чжи находится в тюрьме в Нейпьидо.
В Мьянме 1 февраля 2021 года произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавил. В ходе беспорядков погибли сотни человек.
События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.