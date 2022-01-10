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Бывшая госсоветник Мьянмы получила еще четыре года тюрьмы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи к четырем годам лишения свободы за незаконное хранение и ввоз в страну мобильных раций и за нарушение антиковидных ограничений, сообщает ВВС News.

Суд проходил в закрытом режиме. Адвокатам политика не дали возможности пообщаться с журналистами и представителям общественности. Как отмечает ВВС, считается, что обвинение в незаконном владении рациями было выдвинуто Аун Сан Су Чжи после обыска в ее доме, когда военные объявили, что у нее обнаружили эти устройства.

Теперь Аун Сан Су Чжи предстоит отбыть в заключении шесть лет - таков итог двух судебных процессов. В декабре 2021 года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы за подстрекательство к беспорядкам в соцсетях и за нарушение закона, который может устанавливать меры по сдерживанию пандемии. Затем назначенный ей срок был сокращен до двух лет.

Бывшая госсоветник была отстранена от должности в феврале 2021 года в ходе военного переворота и задержана вместе с другими бывшими высокопоставленными чиновниками. С тех пор она находится под стражей. Против нее было возбуждено несколько уголовных дел. Летом 2021 года ей и другим бывшим чиновникам предъявили обвинения в хищении $600 тысяч и 11 кг золота.

В правозащитной организации Human Rights Watch в декабре назвали обвинения в адрес Аун Сан Су Чжи сфабрикованными, и добавили, что ее тайно судят, чтобы удерживать в тюрьме как можно дольше.

Протесты в Мьянме

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Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газУчастники протестов требуют освободить государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьина, задержанных в ходе военного переворотаДемонстранты собираются в разных частях столицы, используя баррикады в качестве укрытияПротестующие используют шлемы, защитные очки и самодельные щитыПолиция начала силовую операцию в субботу, 27 февраля, после нескольких недель мирных протестных акцийС начала демонстраций в стране погибли 21 протестующий и один полицейскийНе менее 30 человек были ранены1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.События в Мьянме вызвали международное осуждение. США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.
Силы безопасности применяют против протестующих брандспойты и слезоточивый газ
Мьянма Аун Сан Су Чжи

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