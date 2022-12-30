В Японии зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID за все время пандемии

Жители Токио закупаются перед Новым годом Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Японии за сутки зафиксировало 420 смертей от последствий заболевания COVID-19, что является рекордным количеством за все время пандемии в этой стране, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

Предыдущий суточный рекорд смертности был установлен накануне, тогда скончались 415 человек.

Эксперты отмечают, что причина такого резкого роста смертей неизвестна, но может быть связана с ухудшением протекания хронических заболеваний у пациентов старшего поколения.

В августе, на пике прежней волны COVID-19, суточные показатели смертельных исходов в Японии превышали 300.

Тем временем с пятниц, японские власти будут требовать наличие теста COVID-19 у всех людей, прибывающих из материкового Китая, поскольку там наблюдается вспышка случаев коронавируса. Тех, у кого тест покажет положительный результат, разместят в специально отведенных для этого объектах на неделю.

Ранее в этом году в Японии перестали требовать тест на коронавирус для приезжающих в страну, если они сделали не менее трех прививок. В этом году впервые с 2020 года праздники в Японии проходят без ограничительных мер, не считая только рекомендаций носить маски и тестирования на вирус. Однако последнее время в стране каждые сутки выявляют около 200 тыс. случаев инфицирования или даже больше, отмечает AP.

За все время пандемии COVID-19 в Японии зафиксировали более 29,1 млн случаев коронавируса, а примерно 56,9 тыс. человек скончались от последствий заболевания.

В декабре власти Китая отменили ряд ограничений, принятых для сдерживания распространения вируса, что вызвало резкий скачок заболеваний и случаев летального исхода.