Матвиенко прибыла в Бразилию на инаугурацию президента Лулы да Силвы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в столицу Бразилии для участия в инаугурации президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, назначенной на 1 января, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента РФ.

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. Спикер верхней палаты парламента представит Россию на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в субботу.

Торжественная церемония состоится 1 января 2023 года.

В составе делегации также вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и руководитель аппарата верхней палаты парламента Геннадий Голов.