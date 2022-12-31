В Хельсинки из-за порывистого ветра отменили новогодний фейерверк

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Хельсинки из-за сильного порывистого ветра отменен новогодний фейерверк, сообщила мэрия города 31 декабря.

Директор-распорядитель фонда праздничных новогодних мероприятий Стуба Никула выразил сожаление в связи с этим решением.

"Фейерверки всегда несут с собой риски из-за ветра. В центре города ситуация всегда сложная и безопасность прежде всего", - отметил он и назвал порывы ветра главной помехой для пиротехники.

В Хельсинки должны были состояться два фейерверка: первый - в конце детского новогоднего мероприятия в 18:00 (19.00 по Москве), а в полночь в конце большого праздничного концерта - главный фейерверк.