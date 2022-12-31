Во Франции и Германии установилась аномально теплая погода

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Несколько европейских стран перед Новым годом столкнулись с необычайным для этого времени потеплением.

В частности, во Франции метеорологи прогнозируют, что суббота станет самым жарким 31 декабря в стране. В регионах на севере Франции столбик термометра может в течение дня подняться до плюс 18 градусов по Цельсию, на юге - до 20, а на юго-западе - до 23.

В ночь на субботу в Париже зафиксировали плюс 15,8 градусов по Цельсию, что стало самым высоким показателем для города в зимнее время.

В Германии также ожидают чрезвычайно теплого Нового года, в некоторых регионах на западе страны может потеплеть до плюс 20 градусов.

Кроме того, по прогнозам, после наступления нового года теплая температура установится в еще большем количестве стран, в том числе в Великобритании.