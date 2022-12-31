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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Что случилось в последний день 2022 года: суббота, 31 декабря

Смерть Бенедикта XVI, возвращение из плена 82 российских военных и новогоднее поздравление президента в неожиданной обстановке

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В возрасте 95 лет умер понтифик на покое Бенедикт XVI. Он стал первым папой за 600 лет, который добровольно отрекся от престола в 2013 году. Его похоронят 5 января.

- Мир непривычно готовится к новогодним праздникам без ковид-ограничений, а в Хельсинки из-за порывистого ветра отменили большие фейерверки.

- Российские руководители в новогодних поздравлениях упоминали СВО. Президент Владимир Путин записал обращение в окружении военных, в Кремле сказали, что запись была сделана в штабе Южного военного округа. 2022 год он назвал годом важных шагов к обретению Россией полного суверенитета.

- Министр обороны Сергей Шойгу назвал Новый год символом "надежд на мирное будущее": "Наша победа, как и Новый год неотвратима". Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что цель специальной военной операции на Украине - положить конец нынешнему киевскому режиму - будет достигнута.

- Акционеры НЛМК проголосовали против дивидендов за 9 месяцев, которые рекомендовал выплатить совет директоров. Против оказались 98% участников голосования.

- 31 декабря после переговоров из украинского плена были возвращены 82 военнослужащих, сообщило Минобороны.

- Правительство уточнило порядок назначения единого ежемесячного пособия на детей мобилизованных: доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей.

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