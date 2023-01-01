Швеция принимает председательство в Совете ЕС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Швеция 1 января вступает в права сменного председателя Совета ЕС, мандат которого продлится до конца июня 2023 года.

"Швеция принимает председательство в Совете Европейского союза во время самого серьезного кризиса безопасности со времен Второй мировой войны. Проблемы, стоящие перед ЕС, могут быть более серьезными, чем когда-либо прежде. Это требует решимости", - заявил в своем обращении по случаю начала шведского председательства премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

По его словам, "обеспечение безопасности для граждан ЕС, усиление поддержки Украины и обеспечение климатического перехода сейчас являются важнейшими задачами".

"Во время шведского председательства мы также будем уделять приоритетное внимание сохранению сильного европейского лидерства в переходе к экономике, свободной от ископаемого топлива, и четкой программе повышения конкурентоспособности", - отметил глава правительства Швеции.

"Безопасность, конкурентоспособность, "зеленый" и энергетический переход, демократические ценности и верховенство закона", - так определяет Швеция приоритеты в программе своего председательства в Совете ЕС.

"ЕС и его государства-члены оказали беспрецедентную поддержку Украине и будут твердо стоять на ее стороне. Необходимо обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в том числе прочную трансатлантическую связь. (...) Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС", - говорится в разделе, посвященном безопасности.

В нем также указывается на задачи по реализации ранее выдвинутых инициатив в оборонной области и по борьбе с трансграничной организованной преступностью.

Что касается конкуренции, по мнению шведского председательства, "ЕС должен и впредь обеспечивать наилучшие условия для здоровой и открытой экономики, основанной на свободной конкуренции, частных инвестициях и успешной цифровизации". "Шведское председательство будет стремиться сделать согласованный подход к конкурентоспособности Европы одним из главных пунктов политической повестки дня", - обещают в Стокгольме.

Приоритет "зеленого" и энергетического перехода в Швеции связывают с продолжением усилий "по борьбе с высокими и неустойчивыми ценами на энергоносители при одновременном осуществлении долгосрочной реформы энергетического рынка".

"Глобальная климатическая проблема требует глобального ответа. Европа должна подавать пример, добиваясь амбициозных целей в области климата, стимулируя при этом экономический рост и конкурентоспособность. Мы введем Fit for 55 (план по сокращению к 2030 году выбросов CO2 в ЕС не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х годов - ИФ) в действие и ускорим энергетический переход", - объясняется в шведской программе.

В ней также указывается, что "совместные европейские шаги к независимости от ископаемого топлива необходимы не только для "зеленого перехода", но и для безопасности союза".

В Стокгольме напоминают, что "Европейский союз основан на демократических ценностях, прокладывающих путь к сплоченности, личным свободам, недискриминации, усилению роста экономики и влияния в мире". "Таким образом, соблюдение принципа верховенства права и основных прав является важнейшим элементом председательства Швеции - как и любого другого - в Совете ЕС", - подчеркивается в описании шведских приоритетов.

