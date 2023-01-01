Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Швеция принимает председательство в Совете ЕС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Швеция 1 января вступает в права сменного председателя Совета ЕС, мандат которого продлится до конца июня 2023 года.

"Швеция принимает председательство в Совете Европейского союза во время самого серьезного кризиса безопасности со времен Второй мировой войны. Проблемы, стоящие перед ЕС, могут быть более серьезными, чем когда-либо прежде. Это требует решимости", - заявил в своем обращении по случаю начала шведского председательства премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

По его словам, "обеспечение безопасности для граждан ЕС, усиление поддержки Украины и обеспечение климатического перехода сейчас являются важнейшими задачами".

"Во время шведского председательства мы также будем уделять приоритетное внимание сохранению сильного европейского лидерства в переходе к экономике, свободной от ископаемого топлива, и четкой программе повышения конкурентоспособности", - отметил глава правительства Швеции.

"Безопасность, конкурентоспособность, "зеленый" и энергетический переход, демократические ценности и верховенство закона", - так определяет Швеция приоритеты в программе своего председательства в Совете ЕС.

"ЕС и его государства-члены оказали беспрецедентную поддержку Украине и будут твердо стоять на ее стороне. Необходимо обеспечить постоянное сотрудничество с надежными партнерами, в том числе прочную трансатлантическую связь. (...) Шведское председательство будет уделять приоритетное внимание дальнейшей экономической и военной поддержке Украины, а также поддержке пути Украины в ЕС", - говорится в разделе, посвященном безопасности.

В нем также указывается на задачи по реализации ранее выдвинутых инициатив в оборонной области и по борьбе с трансграничной организованной преступностью.

Что касается конкуренции, по мнению шведского председательства, "ЕС должен и впредь обеспечивать наилучшие условия для здоровой и открытой экономики, основанной на свободной конкуренции, частных инвестициях и успешной цифровизации". "Шведское председательство будет стремиться сделать согласованный подход к конкурентоспособности Европы одним из главных пунктов политической повестки дня", - обещают в Стокгольме.

Приоритет "зеленого" и энергетического перехода в Швеции связывают с продолжением усилий "по борьбе с высокими и неустойчивыми ценами на энергоносители при одновременном осуществлении долгосрочной реформы энергетического рынка".

"Глобальная климатическая проблема требует глобального ответа. Европа должна подавать пример, добиваясь амбициозных целей в области климата, стимулируя при этом экономический рост и конкурентоспособность. Мы введем Fit for 55 (план по сокращению к 2030 году выбросов CO2 в ЕС не менее чем на 55% по сравнению с уровнями 1990-х годов - ИФ) в действие и ускорим энергетический переход", - объясняется в шведской программе.

В ней также указывается, что "совместные европейские шаги к независимости от ископаемого топлива необходимы не только для "зеленого перехода", но и для безопасности союза".

В Стокгольме напоминают, что "Европейский союз основан на демократических ценностях, прокладывающих путь к сплоченности, личным свободам, недискриминации, усилению роста экономики и влияния в мире". "Таким образом, соблюдение принципа верховенства права и основных прав является важнейшим элементом председательства Швеции - как и любого другого - в Совете ЕС", - подчеркивается в описании шведских приоритетов.

Швеция ЕС совет председательство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось в последний день 2022 года: суббота, 31 декабря

Умер понтифик на покое Бенедикт XVI

Умер понтифик на покое Бенедикт XVI

Мир готовится встречать Новый год без жестких ковид-ограничений

Мир готовится встречать Новый год без жестких ковид-ограничений
Умершие знаменитости

В США умерла журналистка Барбара Уолтерс

В США умерла журналистка Барбара Уолтерс

Что случилось этой ночью: суббота, 31 декабря

КНДР запустила три баллистических ракеты

Что произошло за день: пятница, 30 декабря

Правительство РФ предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Правительство РФ предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии

Путин из действующих лидеров Европы поздравил с Новым годом лишь главу Сербии и премьера Венгрии
Пандемия коронавируса

В Японии зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID за все время пандемии

В Японии зарегистрировали рекордную суточную смертность от COVID за все время пандемии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });