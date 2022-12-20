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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Анкара недовольна отказом Швеции экстрадировать турецкого журналиста

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил неудовольствие в связи с решением Верховного суда Швеции заблокировать экстрадицию журналиста Бюлента Кенеша, которого в Анкаре считают причастным к организации неудавшегося путча в 2016 году.

Министр назвал этот отказ крайне негативным шагом, передают турецкие СМИ.

Европейские СМИ называли Кенеша, бывшего главного редактора газеты Zaman, одним из тех, чьей экстрадиции требовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обмен на одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО.

Судья Верховного суда Швеции Петер Асп накануне решил, что выдавать Кенеша Турции нельзя, поскольку "есть риск его преследования из-за личных политических убеждений". МИД Швеции отказался комментировать возможные последствия этого решения: "Правительство Швеции выполняет шведские и международные законы в вопросах, касающихся экстрадиции".

Финляндия и Швеция в 2022 году подали заявки на вступление в НАТО. Турция согласилась не блокировать процесс на ряде определенных условий: чтобы они не поддерживали эмбарго на поставки вооружения Анкаре и не занимались укрывательством лиц, которых Турция разыскивает как причастных к терроризму.

Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО на данный момент не ратифицировали только Турция и Венгрия.

Швеция Турция Мевлют Чавушоглу Бюлент Кенеш Zaman НАТО
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