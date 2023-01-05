Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В Ватикане хоронят папу римского на покое Бенедикта XVI

В Ватикане хоронят папу римского на покое Бенедикта XVI
Фото: Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Церемония похорон понтифика на покое Бенедикта XVI проходит в четверг в Ватикане в присутствии высшего католического священничества и тысяч верующих.

Траурную мессу ведет папа римский Франциск. В скорбной церемонии принимает участие хор Сикстинской капеллы. Гроб кедрового дерева с телом покойного установлен на алые носилки. На гробе находится раскрытый Розарий, которым пользовался Бенедикт XVI.

По окончании мессы Бенедикт XVI будет упокоен в Ватиканских гротах.

Бенедикт XVI ушел из жизни 31 декабря. Ему было 95 лет. Бывший понтифик испытывал проблемы со здоровьем, которые усугубились в последнее время.

Бенедикт XVI занимал папский престол с 2005 по 2013 год. Он стал 265-м папой римским. В феврале 2013 года он официально сложил полномочия предстоятеля римской католической церкви. Отрекшись от престола, Бенедикт XVI принял решение вести изолированный образ жизни, не участвовать в управлении церковью и полностью посвятить время молитве и размышлениям.

Он объяснял это решение тем, что у него не хватает сил, чтобы эффективно руководить католической церковью. После отречения он проживал в монастыре в Ватиканских садах.

Бенедикт XVI после Второй мировой войны поступил в Высшую школу философии и богословия в Германии, затем учился в Мюнхенском университете. В сан священника его рукоположили в 1951 году. В сан епископа его возвели в 1977 году.

Он активно изучал философию и теологию, а также преподавал их, в частности, в Мюнстерском университете, Тюбингенском университете. Он владел несколькими иностранными языками.

Римскую католическую церковь после отречения Бенедикта XVI возглавил аргентинец Хорхе Бергольо, взявший после избрания папой римским себе имя Франциск.

Ватикан Бенедикт XVI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 5 января

Уолл-стрит закрылась в плюсе, несмотря на "ястребиный" протокол ФРС

Уолл-стрит закрылась в плюсе, несмотря на "ястребиный" протокол ФРС

Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону вокруг администрации президента Южной Кореи

Байден подтвердил, что США изучают возможность передачи Украине боевых машин "Брэдли"

Байден подтвердил, что США изучают возможность передачи Украине боевых машин "Брэдли"

Нефть Brent подешевела до $78,6 за баррель

В ЕС посчитали ситуацию с запасами газа в хранилищах лучше, чем в 2016-2018 гг.

"Газпром" отметил рост поставок в Китай свыше контрактных обязательств

Военная операция на Украине

Военные РФ отразили украинскую контратаку в районе Дорожнянки в ДНР

Цена газа от "Газпрома" для Молдавии в январе составит $1230 за тыс. кубов

В Байконуре задержали группировку, подозреваемую в похищении людей и разбоях

В Байконуре задержали группировку, подозреваемую в похищении людей и разбоях
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });