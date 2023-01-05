В Ватикане хоронят папу римского на покое Бенедикта XVI

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Церемония похорон понтифика на покое Бенедикта XVI проходит в четверг в Ватикане в присутствии высшего католического священничества и тысяч верующих.

Траурную мессу ведет папа римский Франциск. В скорбной церемонии принимает участие хор Сикстинской капеллы. Гроб кедрового дерева с телом покойного установлен на алые носилки. На гробе находится раскрытый Розарий, которым пользовался Бенедикт XVI.

По окончании мессы Бенедикт XVI будет упокоен в Ватиканских гротах.

Бенедикт XVI ушел из жизни 31 декабря. Ему было 95 лет. Бывший понтифик испытывал проблемы со здоровьем, которые усугубились в последнее время.

Бенедикт XVI занимал папский престол с 2005 по 2013 год. Он стал 265-м папой римским. В феврале 2013 года он официально сложил полномочия предстоятеля римской католической церкви. Отрекшись от престола, Бенедикт XVI принял решение вести изолированный образ жизни, не участвовать в управлении церковью и полностью посвятить время молитве и размышлениям.

Он объяснял это решение тем, что у него не хватает сил, чтобы эффективно руководить католической церковью. После отречения он проживал в монастыре в Ватиканских садах.

Бенедикт XVI после Второй мировой войны поступил в Высшую школу философии и богословия в Германии, затем учился в Мюнхенском университете. В сан священника его рукоположили в 1951 году. В сан епископа его возвели в 1977 году.

Он активно изучал философию и теологию, а также преподавал их, в частности, в Мюнстерском университете, Тюбингенском университете. Он владел несколькими иностранными языками.

Римскую католическую церковь после отречения Бенедикта XVI возглавил аргентинец Хорхе Бергольо, взявший после избрания папой римским себе имя Франциск.