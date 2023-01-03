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Более 65 тыс. человек посетили за первый день прощание с Бенедиктом XVI

Более 65 тыс. человек посетили за первый день прощание с Бенедиктом XVI
Церемония прощания с Бенедиктом XVI в базилике Святого Петра в Ватикане
Фото: Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Более 65 тыс. человек посетили за первый день прощание с папой римским на покое Бенедиктом XVI, сообщает Vatican News.

Ожидалось, что попрощаться с Бенедиктом XVI на протяжении понедельника, вторника и среды будут прибывать около 35 тыс. человек ежедневно, а в день похорон - 60 тыс. человек. Однако, по данным портала, только в первый день прощания - 2 января - базилику, где находится тело покойного, посетили более 65 тыс. человек. Первыми в Собор Святого Петра прибыли президент Италии Серджо Матарелла и его дочь Лора, а затем премьер Италии Джорджа Мелони.

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Двери собора открыты еще 3 и 4 января с 7:00 до 19:00, и большой наплыв верующих теперь ожидают ежедневно.

5 января папа римский Франциск станет первым понтификом в современной истории, который проведет похороны своего предшественника. Реквиемная месса состоится в четверг утром на площади Святого Петра в 9:30 утра по местному времени.

Затем Бенедикта XVI похоронят, как он завещал, в гротах под базиликой, в гробнице, где был похоронен святой Иоанн Павел II до своей беатификации.

Понтифик на покое Бенедикт XVI скончался 31 декабря утром в своей резиденции в монастыре Mater Exclesiae на территории Ватикана. Ему было 95 лет.

Ватикан Бенедикт XVI
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