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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Оператор "Северного потока" начал оценку стоимости ремонта трубы после ЧП

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Оператор "Северного потока", компания Nord Stream AG приступила к оценке стоимости ремонта трубопровода после ЧП, произошедшего в сентябре этого года, пишет в понедельник газета The New York Times со ссылкой на осведомленный источник.

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"В последние недели компания Nord Stream AG начала оценивать стоимость ремонта трубопровода и восстановления подачи газа", - пишет газета со ссылкой на источник, говоривший на условиях анонимности.

По словам собеседника издания, первоначальная оценка ремонта стартует примерно с $500 млн.

Кроме того, специалисты также изучают, как долго поврежденные трубы могут выдерживать воздействие соленой воды.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм. Расследование по фактам взрывов на газопроводах "Северный поток" ведут Швеция и Дания.

Северный поток Северный поток 2 Nord Stream AG
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