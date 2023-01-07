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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:25

США пообещали добиваться от своих союзников расширения военной помощи Украине

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американский министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что США будут убеждать своих союзников в необходимости наращивания военной помощи Киеву, сообщил Пентагон.

"Остин подтвердил приверженность поощрению союзников и партнеров к дополнительному предоставлению систем противовоздушной обороны, боевых машин и других критически важных возможностей для поддержки Украины", - говорится в сообщении.

При этом американский министр отметил, что помощь будет предоставляться "столько, сколько потребуется".

Пентагон сообщил также, что Остин уже обсудил с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт пути усиления помощи "в преддверии встречи Контактной группы по обороне Украины в германском Рамштайне".

Остин "высоко оценил" решение Германии предоставить Украине батарею ПВО Patriot и боевые машины пехоты Marder.

Как сообщалось ранее, США накануне официально объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на более чем $3 млрд.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 января 2023 годаВоенная операция на Украине
США Украина
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