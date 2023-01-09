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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В Берлине, Париже, Брюсселе и Лондоне вызвали послов Ирана из-за смертной казни протестующих

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Внешнеполитические ведомства Германии, Франции, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей (EEAS) в понедельник вызвали иранских послов в связи с вынесением смертных приговоров участникам недавних протестов в стране, сообщают в понедельник европейские СМИ.

В частности министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что вызвала посла Ирана, чтобы высказать ему строгое осуждение в связи со смертными приговорами и репрессиями, которые происходят в этой стране.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок в свою очередь отметила, что заявила послу о том, что такие репрессии и смертные казни повлекут серьезные последствия.

Генсек EEAS Стефано Саннино в беседе с послом Исламской республики в ЕС ужаснулся в связи с казнями двух иранцев.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также выразил осуждение послу Ирана.

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В субботу судебные власти Ирана сообщили о казнях двух демонстрантов, признанных виновными в убийстве добровольца из военизированного формирования "Басидж". По данным властей, осужденные совершили убийство 3 ноября во время акции протеста против иранского руководства близ Тегерана. Таким образом, официально известно о казни четырех человек, участвовавших в демонстрациях.

Массовые протесты начались в Иране в середине сентября после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время волнений, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.

Иран Великобритания Франция Германия ЕС
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