В Берлине, Париже, Брюсселе и Лондоне вызвали послов Ирана из-за смертной казни протестующих

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Внешнеполитические ведомства Германии, Франции, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей (EEAS) в понедельник вызвали иранских послов в связи с вынесением смертных приговоров участникам недавних протестов в стране, сообщают в понедельник европейские СМИ.

В частности министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что вызвала посла Ирана, чтобы высказать ему строгое осуждение в связи со смертными приговорами и репрессиями, которые происходят в этой стране.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в свою очередь отметила, что заявила послу о том, что такие репрессии и смертные казни повлекут серьезные последствия.

Генсек EEAS Стефано Саннино в беседе с послом Исламской республики в ЕС ужаснулся в связи с казнями двух иранцев.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также выразил осуждение послу Ирана.

В субботу судебные власти Ирана сообщили о казнях двух демонстрантов, признанных виновными в убийстве добровольца из военизированного формирования "Басидж". По данным властей, осужденные совершили убийство 3 ноября во время акции протеста против иранского руководства близ Тегерана. Таким образом, официально известно о казни четырех человек, участвовавших в демонстрациях.

Массовые протесты начались в Иране в середине сентября после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время волнений, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.