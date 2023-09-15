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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

США расширили санкции против Ирана в годовщину гибели Махсы Амини

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США добавил в санкционные списки три иранских СМИ: агентства "Фарс", "Тасним" и телеканал "Пресс-ТВ".

Санкции введены также против компании Yaftar, которая, как сообщило министерство, "связана с систематической цензурой и блокировкой доступа в интернет".

Кроме того, в SDN List добавлены 25 физических лиц, часть из которых - представители правоохранительных органов и бойцы Корпуса Стражей Исламского революции (КСИР).

Президент США Джо Байден через пресс-службу Белого дома сообщил, что санкции введены против "самых вопиющих нарушителей прав человека" в годовщину смерти Махсы Амини, погибшей в 2022 году после задержания за неправильное ношение хиджаба.

22-летнюю Амини задержала полиция нравов. Девушка умерла через несколько часов после того, как ее доставили в отделение. Ее гибель вызвала массовые протесты в Иране. В декабре руководство страны упразднило полицию нравов.

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