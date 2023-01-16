В Белоруссии стартуют учения авиаподразделений с участием ВКС России

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Совместное авиационное учение Белоруссии и России пройдет с 16 января по 1 февраля.

"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии", - сообщили в Минобороны Белоруссии.

Как сообщалось ранее, авиационная составляющая региональной группировки войск из числа ВКС России прибыла в Белоруссию 8 января.

После объявления о планируемых учениях в Пентагоне заявили, что не видят в них признаков вступления республики в спецоперацию. "Мы не видим никаких признаков того, что у Белоруссии есть намерение вступить в конфликт. Мы просто считаем, что это продолжающаяся тренировка белорусов и русских. И все", - сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило о наращивании региональной группировки войск Белоруссии и России в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства. "В Республику Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах Республики Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания", - уточняли в военном ведомстве.

За день до старта учений в Совбезе Белоруссии также подчеркнули исключительно оборонительный характер предстоящего совместного летно-тактического учения авиационных подразделений.

"Учения носят исключительно оборонительный характер, будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций", - заявил первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко в воскресенье в эфире гостелеканала СТВ.