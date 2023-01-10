В Бишкеке освободили задержанных ранее нарушителей порядка проведения собраний

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Участников шествия в Бишкеке, задержанных за нарушение порядка проведения мирных собраний, отпустили из милиции, сообщила во вторник журналистам адвокат активистов Чинара Джакупбекова.

"Сотрудники милиции взяли объяснительную с задержанных. Всех задержанных участников марша отпустили", - сообщила Джакупбекова.

По ее словам, среди активистов были родственники обвиняемой в организации массовых беспорядков с целью захвата власти бывшей судьи Конституционного суда Киргизии Клары Сооронкуловой и других политиков и активистов.

По информации МВД Киргизии, за нарушение порядка проведения мирных собраний в милицию доставлено 27 человек. После выяснения обстоятельств, составлены протоколы о правонарушениях согласно статьям 139 (Нарушение порядка проведения мирных собраний) и 128 (Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел) Кодекса о правонарушениях Киргизии, которые в последующем будут направлены в суд, отметили в ведомстве.

Как сообщалось, во вторник у здания МВД Киргизии собралось около 30 человек, которые требовали освобождения задержанных ранее активистов, выступающих против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану.

28 ноября 2022 года президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном и закон о ратификации соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища.

Согласно закону, управление ресурсами водохранилища будет осуществлять совместная киргизско-узбекская комиссия.

17 ноября депутаты парламента одобрили сразу в трех чтениях проект закона о ратификации договора между Киргизией и Узбекистаном об отдельных участках киргизско-узбекской государственной границы, подписанного между главами внешнеполитических ведомств двух стран 3 ноября, в который вошли участки протяженностью 302,29 км.

Кроме того, депутаты поддержали законопроект о ратификации соглашения между кабинетом министров Киргизии и правительством Узбекистана о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища.

По соглашению, земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров переходит Узбекистану, Киргизия получает 19 699 гектаров.