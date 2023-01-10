В Бишкеке продлен запрет на протесты в центре города и продолжаются задержания

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Бишкеке Первомайский суд продлил до 31 марта запрет митингов в центре города, сообщили "Интерфаксу" в МВД Киргизии. У здания министерства 10 января были задержаны больше двух десятков протестующих.

Акцию у МВД устроили сторонники активистов, ранее арестованных за протесты против передачи Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану. Как передает корреспондент "Интерфакса" с места событий, к зданию министерства 10 января пришли около 30 человек, которые требовали освобождения задержанных и проведения открытых следственных мероприятий. Вопреки запрету на уличные акции они собирались провести мирный марш в центре города.

Участники акции направились к зданию администрации президента Киргизии, после чего милиционеры задержали более 20 протестующих.

Мэрия Бишкека запретила митинговать в центре города еще в апреле, объяснив это решение необходимостью не допускать массовые беспорядки. Решение мэрии признал законным Первомайский районный суд. С тех пор запрет продлевался.

В МВД Киргизии уточнили, что митинги запрещено проводить возле зданий парламента Киргизии, администрации президента, Верховного суда, посольства России, Госкомитета национальной безопасности, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади "Ала-Тоо". Кроме того, шествия запрещены на бульваре Эркиндик (от улицы Линейной до проспекта Чуй). Разрешено митинговать в сквере имени Горького.

В конце октября 2022 года МВД Киргизии возбудило уголовное дело об организации и подготовке к массовым беспорядкам с последующим противозаконным захватом власти. Обыски и задержания оппозиционеров и активистов начались после того, как они создали комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. Часть водохранилища, по соглашению о делимитации границы, передается Узбекистану, в Киргизии есть противники этого решения.

В 2017 году Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о делимитации 85% линии границы. Оставшиеся 15% спорных участков периодически становятся зоной конфликтов между жителями приграничных районов. 25 марта 2021 года в Ташкенте правительственные делегации двух стран подписали протокол, по которому все вопросы по спорным участкам границы были урегулированы, в том числе путем обмена территориями.

Осенью парламент Киргизии одобрил законы о ратификации договора с Узбекистаном о демаркации границы, а также межправительственного соглашения совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища. По этому соглашению, земля под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров переходит Узбекистану, Киргизия получает 19 699 гектаров. Предполагается, что управлять ресурсами водохранилища будет двусторонняя комиссия.

В Киргизии начали протестовать против этих договоренностей.

Среди арестованных противников передачи водохранилища бывший генеральный прокурор Киргизии Азимбек Бекназаров, бывший судья Конституционного суда Киргизии Клара Сооронкулова, экс-глава Госкомитета нацбезопасности Кенешбек Дуйшебаев, бывший спикер парламента Канатбек Исаев, бывшие депутаты Равшан Джээнбеков, Асия Сасыкбаева, Кубанычбек Кадыров.